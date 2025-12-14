Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de diciembre, la temperatura rondará entre 13 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 15 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:16.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
- 2
Fútbol inglés: el error de Aston Villa, el grave blooper en el clásico feroz y ¡el golazo de atrás de media cancha!
- 3
Araceli González se quebró al hablar en el programa de Mirtha Legrand sobre su relación con Adrián Suar
- 4
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones