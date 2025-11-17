Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:52.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
