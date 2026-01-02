Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 3 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:24.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
