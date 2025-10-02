LA NACION

Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 24;

El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 3 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:07.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

