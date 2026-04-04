Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 5 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:18 y se pone a las 18:49.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
El espía que decía amar las medialunas porteñas: así fue la caída del agente del Kremlin que engañó a la Argentina y Brasil
- 2
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 3
Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní
- 4
Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”