Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 18;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:08.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
