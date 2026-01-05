LA NACION

Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 6 de enero.
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 6 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 6 de enero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:49 y se pone a las 20:24.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. La sudestada alcanzó 2,40 metros y provocó daños en playas de la costa
    1

    “Entró como un tornado”: la sudestada alcanzó 2,40 metros y provocó daños en playas de la costa

  2. Levantan las temperaturas en el AMBA y la máxima llegará casi hasta los 30 grados
    2

    Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes 5 de enero: las provincias afectadas

  3. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 5 de enero
    3

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 5 de enero

  4. Por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar
    4

    Olor nauseabundo y largas filas de autos: por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar

Cargando banners ...