Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 28;

El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 6 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 6 de febrero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:08.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

