Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 6 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 6 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

