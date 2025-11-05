Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:51 y se pone a las 19:39.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información
- 2
Lizy Tagliani sigue su disputa contra Viviana Canosa: “Queremos el debate y la retractación pública”
- 3
El episodio de acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial y la violencia hacia las mujeres
- 4
El estratega que mueve US$1,15 billones y decide el futuro de Arabia Saudita