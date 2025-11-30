Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 1 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:58.
Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
