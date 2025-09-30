Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:40 y se pone a las 19:05.
Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
