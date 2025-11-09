Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 27;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:38.
Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
