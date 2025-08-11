Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 20;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:30.
Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
