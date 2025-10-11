LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 21;

El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 12 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 12 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

