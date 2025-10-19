LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 26;

El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 20 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

