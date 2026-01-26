LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 27 de enero.
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 27 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 27 de enero el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
    1

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

  2. Delcy Rodríguez marca distancia con Estados Unidos mientras busca sostener el poder
    2

    Delcy Rodríguez dice que “no aceptará órdenes de potencias extranjeras” y marca distancia con Washington

  3. Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana
    3

    Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana

  4. Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
    4

    Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación