LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 29 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 29 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:56.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
    1

    Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena

  2. Víctimas de terrorismo de EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina
    2

    Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina

  3. Piastri largará primero en la carrera sprint de Qatar, pero Colapinto no mejora: quedó otra vez último, detrás de Gasly
    3

    Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero

  4. Los libertarios ganan lugares, la rionegrina Villaverde no pudo jurar y el primer roce entre Villarruel y Bullrich
    4

    El nuevo Senado: los libertarios ganan lugares, la rionegrina Villaverde no pudo jurar y el primer roce entre Villarruel y Bullrich

Cargando banners ...