Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:19 y se pone a las 18:45.
Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
