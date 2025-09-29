LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 20;

El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 30 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

