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Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 5 de abril
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 5 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 5 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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