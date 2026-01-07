LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 8 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 8 de enero.
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 8 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 8 de enero el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 20:17.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”
    1

    Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”

  2. Trump dice que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU.” con el dinero que reciba por el petróleo
    2

    EE.UU. dice que controlará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente” y pone más condiciones

  3. Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada
    3

    Javier Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

  4. El batido que actúa como probiótico natural y mejora la salud cognitiva
    4

    El batido que actúa como probiótico natural y mantiene a raya el colesterol

Cargando banners ...