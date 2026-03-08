LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 9 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 9 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:30.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
