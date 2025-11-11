LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 22;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 12 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:32 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

