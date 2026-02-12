Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 13 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:15 y se pone a las 19:48.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
