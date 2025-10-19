Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:57 y se pone a las 19:08.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El intenso diálogo por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025
- 3
Robo en el Louvre: estas son las joyas que se robaron los ladrones del museo
- 4
Los tiernos saludos de los famosos por el Día de la Madre: del emotivo posteo de Pampita al recuerdo retro de La China Suárez