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Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 22 de marzo
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 22 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 18:57.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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