Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 23 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:36.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
