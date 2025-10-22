Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 24;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:12.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
