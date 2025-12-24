LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 24;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 25 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 25 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:26 y se pone a las 20:09.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

