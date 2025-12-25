LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de diciembre, la temperatura rondará entre 13 y 26;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 26 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 26 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:26 y se pone a las 20:09.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

