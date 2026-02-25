LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 21;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 26 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 26 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

