Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de diciembre, la temperatura rondará entre 12 y 28;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 28 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 28 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:28 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

