LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 28 de enero.
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 28 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 28 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El enorme gesto de fair play de Alcaraz del que todos hablan en el Australian Open y que salvó a su rival
    1

    Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open

  2. Un robo, torturas y una pesadilla para un matrimonio, víctima de Los Malditos
    2

    Noche de terror en San Isidro: un robo, torturas y una pesadilla para un matrimonio, víctima de Los Malditos

  3. River anunció la ampliación y techado del estadio Monumental: los detalles de la nueva obra
    3

    River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores

  4. El avión militar con congresistas visitó Neuquén tras su paso por Ushuaia y llegó al país una nueva comitiva
    4

    El avión militar con congresistas visitó Neuquén tras su paso por Ushuaia y llegó al país una nueva comitiva de EE.UU.