Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 25;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 29 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:58 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
