Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 6 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:21 y se pone a las 19:56.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Colesterol alto: en qué consiste el nuevo valor que fue descubierto en un estudio reciente, según un especialista
- 2
Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras el sorteo
- 3
Fútbol para Todos: diez años después, absolvieron a todos los acusados
- 4
El incómodo momento de Robbie Williams durante el sorteo del Mundial 2026