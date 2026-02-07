Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 8 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:09 y se pone a las 19:53.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
