Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 24;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 9 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 9 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

