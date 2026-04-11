Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de abril, la temperatura rondará entre 15 y 25; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 12 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:13 y se pone a las 18:34.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Giro: la Justicia tomó una contundente decisión en la causa del influencer que denunció la desaparición de vacas
- 2
Una joven murió en Villa Devoto tras bajar del colectivo y ser atropellada: se le enganchó la mochila
- 3
La investigación sobre el vuelo de Scatturice se encalla entre lagunas técnicas, sospechas de connivencia y el silencio de EE. UU.
- 4
Agustín “Rada” Aristarán, el Willy Wonka argentino: “Va a ser la obra más grande que se haya visto en el país”