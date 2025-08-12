LA NACION

Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 13 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 15;

El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 13 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 13 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:20.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

