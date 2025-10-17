Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 21;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:08 y se pone a las 19:09.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
