Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 19 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:59 y se pone a las 20:08.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Julieta Ortega habló de la recuperación de Palito y reaccionó, contundente, a una pregunta directa de Mirtha
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 18 al 24 de enero 2026
- 3
Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
- 4
Nuevo parte médico: cómo sigue Bastián, el niño de 8 años que quedó en estado crítico al chocar un UTV y una 4x4 en Pinamar