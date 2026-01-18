LA NACION

Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 24;

El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 19 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 19 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 20:08.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

