Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 24 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:35 y se pone a las 19:44.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
