Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 21;

El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 25 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 25 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:29.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

