LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 20 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 16 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 16 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 19:26.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
    1

    La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

  2. Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”
    2

    Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”

  3. Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba desde Aeroparque
    3

    Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba desde Aeroparque

  4. En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
    4

    En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”

Cargando banners ...