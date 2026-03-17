Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 18 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.

También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.

Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.

Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.

Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: