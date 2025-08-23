LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 20;

El pronóstico del tiempo para Tandil para el 23 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

