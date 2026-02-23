LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 24 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 24 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 24 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:55.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El héroe de Estados Unidos que perdió un diente y ganó un oro que esperó 46 años
    1

    Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo

  2. Cómo vivió Mirtha Legrand las horas previas a su cumpleaños: un reencuentro, un detalle especial en la vajilla y un premio
    2

    Cómo vivió Mirtha Legrand las horas previas a su cumpleaños: un reencuentro, un detalle en la vajilla y un premio

  3. Los archivos de Epstein revelan un misterioso plan de “vigilancia” e “inteligencia” en Buenos Aires
    3

    Los archivos de Epstein revelan un misterioso plan de “vigilancia” e “inteligencia” en Buenos Aires

  4. La sanción que le dio la UEFA a Prestianni por supuestos insultos racistas a Vinícius
    4

    La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni y no jugará en Madrid