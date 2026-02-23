Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 24 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:55.
Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
