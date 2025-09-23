Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:16.
Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
