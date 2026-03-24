Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 25 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:26.
Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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